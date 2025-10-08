В Новосибирске тушат пожар на складе

Всего в тушении огня участвовали более 70 специалистов и 23 единицы техники.

В Новосибирске огнеборцы тушат пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 8 октября. Поступило сообщение о возгорании торгово-производственного склада. Площадь огня составила 2 000 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет.

Прибывшие на место огнеборцы не допустили перехода огня на рядом расположенное складское здание. Всего в тушении огня участвовали более 70 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге потушили крупный пожар на мебельном складе.

Видео: МЧС России