  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:36
150
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Новосибирске тушат пожар на складе

0 0

Всего в тушении огня участвовали более 70 специалистов и 23 единицы техники.

В Новосибирске огнеборцы тушат пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 8 октября. Поступило сообщение о возгорании торгово-производственного склада. Площадь огня составила 2 000 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет.

Прибывшие на место огнеборцы не допустили перехода огня на рядом расположенное складское здание. Всего в тушении огня участвовали более 70 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге потушили крупный пожар на мебельном складе.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, новосибирск, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии