В Екатеринбурге потушили крупный пожар на мебельном складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 7 октября на улице Фронтовых бригад. Поступило сообщение о возгорании в помещении мебельного склада. Площадь огня составила 900 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 30 специалистов и 12 единиц техники. Спустя врем пожар был локализован.

Видео: МЧС России