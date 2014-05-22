  1. Главная
Сегодня, 11:34
46
В Омской области огнеборцы тушат крупный пожар

Площадь пожара составила 2 800 квадратных метров.

В Омской области огнеборцы тушат крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 3 октября в одноэтажном здании по производству ритуальной атрибутики. Площадь пожара составила 2 800 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. В тушении огня участвовали 47 специалистов и 15 единиц техники. Причина пожара не уточняется.

Ранее мы сообщали, что в США загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron.

Видео: МЧС России

