  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
62
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron

0 0

Причина пожара остается неизвестной.

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron. Об этом сообщил телеканал Fox 11.

Инцидент произошел вечером 2 октября в городе Эль-Сегундо. На заводе Chevron в результате взрыва началось возгорание. Эвакуация населения не потребовалась, однако местным жителям рекомендовали оставаться в помещениях.

Причина пожара остается неизвестной. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске огнеборцы тушат крупный пожар.

Видео: YouTube / ABC7

Теги: нефтеперерабатывающий завод, пожар, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии