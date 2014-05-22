Причина пожара остается неизвестной.

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron. Об этом сообщил телеканал Fox 11.

Инцидент произошел вечером 2 октября в городе Эль-Сегундо. На заводе Chevron в результате взрыва началось возгорание. Эвакуация населения не потребовалась, однако местным жителям рекомендовали оставаться в помещениях.

Причина пожара остается неизвестной. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. Информации о пострадавших нет.

Видео: YouTube / ABC7