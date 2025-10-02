Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.

В Челябинске огнеборцы тушат крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 2 октября на улице 4-й Линейный переулок. В двухэтажном мебельном цехе и металлическом ангаре началось возгорание. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Позже стало известно, что из здания самостоятельно эвакуировались три человека.

На месте работают более 70 специалистов и 18 единиц техники. Создано три боевых участка для ликвидации огня, работает шесть звеньев ГДЗС.

Ранее мы сообщали, что в Ярославле на территории НПЗ начался пожар.

Видео: МЧС России