В Ярославле на территории НПЗ начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 1 октября. Евраев отметил, что возгорание на территории НПЗ никак не связано с атакой беспилотников. Он подчеркнул, что пожар носит техногенный характер. Прибывшие на место спецслужбы уже работают над его устранением. Также глава региона добавил, что атак БПЛА в регионе не наблюдалось.

Позже в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что площадь огня составила 200 квадратных метров. В его тушении участвовали 98 специалистов и 32 единицы техники.

Видео: МЧС Ярославской области