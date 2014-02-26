В Ярославле на территории НПЗ начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел утром 1 октября. Евраев отметил, что возгорание на территории НПЗ никак не связано с атакой беспилотников. Он подчеркнул, что пожар носит техногенный характер. Прибывшие на место спецслужбы уже работают над его устранением. Также глава региона добавил, что атак БПЛА в регионе не наблюдалось.
Позже в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что площадь огня составила 200 квадратных метров. В его тушении участвовали 98 специалистов и 32 единицы техники.
Видео: МЧС Ярославской области
