Сегодня, 8:28
В Ярославле на территории НПЗ начался пожар

По словам главы региона, пожар никак не связан с атакой беспилотников и носит техногенный характер.

В Ярославле на территории НПЗ начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 1 октября. Евраев отметил, что возгорание на территории НПЗ никак не связано с атакой беспилотников. Он подчеркнул, что пожар носит техногенный характер. Прибывшие на место спецслужбы уже работают над его устранением. Также глава региона добавил, что атак БПЛА в регионе не наблюдалось.

Позже в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что площадь огня составила 200 квадратных метров. В его тушении участвовали 98 специалистов и 32 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане два человека погибли в результате пожара в СНТ.

Видео: МЧС Ярославской области

Теги: михаил евраев, нпз, пожар, ярославль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

