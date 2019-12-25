Армия Халифы Хафтара отразила атаку ПНС.

ЛНА восстановила контроль над позициями в Тархуне. По данным местных журналистов, силы Правительства национального согласия атаковали города по трем направлениям. Военные использовали в нападении авиацию и артиллерию. Однако представителям армии фельдмаршала Халифы Хафтара удалось отразить наступление.

В ливийских СМИ рассказали, что часть боевиков бежала с территории. Они оставили ранее оккупированные районы. Хафтар вернул себе управление над всеми позициями в Тархуне. Известно, что ПНС лишились части боевой техники. По предварительным данным, сторона также потеряла часть солдат. Журналисты заявили, что ликвидирован один из известных командиров ПНС - генерал Мухаммад Буыши.

Напомним, что ПНС устроили экономическую блокаду для города. На данный момент власти не могут доставить в регион продовольственные продукты и топливо. Армия ЛНА обратилась за помощью в ООН.

Турция направила военных в Ливию для поддержки ПНС.