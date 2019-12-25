Маршал Хафтар объявил Турции воздушную войну в Ливии

Командующий ВВС ЛНА заявил о подготовке крупнейшей в истории Ливии воздушной атаке по позициям Турции.

Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил Турции воздушную войну. Соответствующее заявление опубликовал местный портал Afrigatenews. Журналисты ссылаются на письмо командующего ВВС ЛНА Сакра аль-Джаруши. Чиновник заявил, что армия готовится к организации крупнейшей воздушной операции против Турции на территории Ливии.

В ближайшее время вы станете свидетелями крупнейшей воздушной кампании в истории Ливии. Предстоящие часы станут крайне мучительными для безумца и его сторонников командующий ВВС ЛНА Сакр аль-Джаруши

Чиновник рассказал, что все объекты и интересы Анкары в Ливии станут "законной мишенью" для боевых самолетов ЛНА. Он напомнил, что турецкие военнослужащие оккупировали отдельные города в Ливии. Сакр аль-Джаруши призвал гражданское население держаться подальше от целей, которые могут быть атакованы силами ВВС. Военный заметил, что армия сделает все возможное, чтобы защитить ливийских граждан.

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