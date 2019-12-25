Маршал Хафтар объявил Турции воздушную войну в Ливии

Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил Турции воздушную войну. Соответствующее заявление опубликовал местный портал Afrigatenews. Журналисты ссылаются на письмо командующего ВВС ЛНА Сакра аль-Джаруши. Чиновник заявил, что армия готовится к организации крупнейшей воздушной операции против Турции на территории Ливии.
В ближайшее время вы станете свидетелями крупнейшей воздушной кампании в истории Ливии. Предстоящие часы станут крайне мучительными для безумца и его сторонников
командующий ВВС ЛНА Сакр аль-Джаруши
Чиновник рассказал, что все объекты и интересы Анкары в Ливии станут "законной мишенью" для боевых самолетов ЛНА. Он напомнил, что турецкие военнослужащие оккупировали отдельные города в Ливии. Сакр аль-Джаруши призвал гражданское население держаться подальше от целей, которые могут быть атакованы силами ВВС. Военный заметил, что армия сделает все возможное, чтобы защитить ливийских граждан.
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