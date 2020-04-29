Турция обвинила Хафтара в попытке создания хунты в Ливии

Анкара не поддерживает действия фельдмаршала ЛНА.

Турция обвинила Халифу Хафтара в попытке создания хунты в Ливии. Об этом сообщило информационное агентство Anadolu со ссылкой на представителей МИД страны. Дипломаты уверены, что фельдмаршал ливийской национальной армии пытается создать на территории государства военную диктатуру.

Налицо неуважение к мирным усилиям международного сообщества... Вне всяких сомнений Халифа Хафтар стремится создать режим хунты в Ливии прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве

Турция не поддерживает главу ЛНА в его заявлениях о том, что он становится единоличным правителем Ливии. Ранее Халифа Хафтар заявил во время обращения к местному населению о том, что он отказывается от соглашения, заключенного в 2015 году. По результатом того договора в Ливии была создана Правительство национального согласия.

Турция заявила, что действия армии Хафтара привели к ухудшению гуманитарной обстановки в Ливии. Анкара готова оказывать поддержку "законному правительству" и способствовать урегулированию конфликта в регионе.

Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии.\

Видео: Youtube/مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية