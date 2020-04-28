Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии

ЕС отказался признать власть Халифы Хафтара в Ливии. Об этом рассказали журналисты "ТАССа" со ссылкой на представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано. Специалист подчеркнул, что европейские страны не будут поддерживать фельдмаршала Ливийской национальной армии в качестве главы государства. Заявление Хафтара о признании себя лидером Ливии в ЕС находят "попыткой продвинуть односторонние действия".

Они не приведут к устойчивому решению конфликта прокомментировал Петер Стано

Глава ЛНА Халиф Хафтаробъявил, что расторгает соглашение, которое было заключено в 2015 году в городе Схират. Согласно документу после соглашения появилось Правительство национального согласия.

Напомним, что в февраля ООН организовала переговоры между представителями ЛНА и ПНС. Встречи в Женеве оказались сорваны из-за того, что военные из ЛНА атаковали турецкий корабль в порту Триполи. Эта территория контролировалась силами ПНС. После нападения глава ПНС Фаиз Сарадж отказался от обсуждений ливийского вопроса с Хафтаром.

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса.