Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса. Об этом сообщили журналисты из Al Jazeera. По данным телеканала, силы Правительства национального согласия захватили город Сабарта, который располагается к западу от Триполи. Ранее военным удалось взять контроль над Сурманом.
Журналисты отмечают, что в регионе прошли ожесточенные бои за территорию. ПНС вытеснили военнослужащих из Ливийской национальной армии (ЛНА), которой управляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Напомним, что в Ливии существуют два правительства. Одно из них находится в Триполи под руководством Фаиза Сарраджа, второе - временный кабинет на востоке государства. Он поддерживается Хафтаром иизбранным парламентом. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на столицу Ливии. Бои за город ведутся уже более года.
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео.
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