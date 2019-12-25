ПНС вытеснили из Сабарта силы ЛНА.

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса. Об этом сообщили журналисты из Al Jazeera. По данным телеканала, силы Правительства национального согласия захватили город Сабарта, который располагается к западу от Триполи. Ранее военным удалось взять контроль над Сурманом.

Журналисты отмечают, что в регионе прошли ожесточенные бои за территорию. ПНС вытеснили военнослужащих из Ливийской национальной армии (ЛНА), которой управляет фельдмаршал Халифа Хафтар.

Напомним, что в Ливии существуют два правительства. Одно из них находится в Триполи под руководством Фаиза Сарраджа, второе - временный кабинет на востоке государства. Он поддерживается Хафтаром иизбранным парламентом. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на столицу Ливии. Бои за город ведутся уже более года.

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео.