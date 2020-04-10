Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

ЛНА выпустила по силам ПНС несколько ракет.

Атака Ми-24 армии фельдмаршала Хафтара в Ливии попала на видео. Об этом сообщил пользователь с Twitter-аккаунта PutainBlague. По данным автора поста, ливийская национальная армия (ЛНА) напала на силы правительства национального согласия (ПНС). Инцидент произошел днем 10 апреля на восточной стороне от города Мисурата.

По данным очевидцев, ЛНР использовали боевой вертолет Ми-24Р. Опубликованы видеоматериалы из кабины пилота. В ролике показывается, как несколько человек выпускают ракеты. При этом они говорили "Аллах акбар".

Напомним, что в Ливии с 2011 года ведется гражданская война. Частично территория захвачена представителями радикального ислама. На данный момент в стране действуют два правительства. В восточной части государства руководит избранный народом парламент. Политики заседают в городе Тобрук. В западной части страны (в Триполи) управляет ПНС, которое было сформировано при поддержке ООН и Запада.

Турция направила военных в Ливию для поддержки ПНС.

Фото и видео:Twitter/PutainBlague

