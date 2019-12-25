В МИДе ПНС прокомментировали военную операцию ЕС.

ПНС Ливии выступает против европейской миссии IRINI. Военные считают, что новый план Евросоюза игнорирует требования относительно воздушного пространства и сухопутных границ Ливии. Об этом рассказал глава МИДа Мухаммад Сияла. Чиновник уверен, что ведомство по контролю за соблюдением международного права закрывает глаза на незаконный провоз в страну оружия, оборудования для поддержки Хафтара.

Напомним, что операция ЕС "Ирини" началась с первого апреля 2020 года. Она проводится на территории Средиземного моря. Целью военной операции является обеспечение выполнения оружейного эмбарго ООН по Ливии. Российские представители заявили, что будут внимательно следить за действиями ЕС в регионе. Дипломаты из РФ предупредили иностранных коллег, что будут контролировать проведение операции в рамках международных требований и резолюции 2292.

Путин и Меркель согласились, что бои в Ливии нужно прекратить.