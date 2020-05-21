Ролик выложил в Twitter-аккаунте Clash Report.

Появилось видео уничтожения российского "Панциря" в Ливии. Ролик опубликовали журналисты из Twitter-аккаунта Clash Report. Авторы поста заявили, что на кадрах представлена ликвидация зенитного ракетно-пушечного комплекса. Ранее об уничтожении данного объекта заявили в турецком агентстве Anadolu. Специалисты пояснили, что техника из РФ повреждена во время атаки Правительства национального согласия.

Отметим, что согласно информации от местной прессы, российский "Панцирь-С1" силы ПНС уничтожили благодаря работе беспилотного устройства. Нападение на ЗРПК произошло в районе ливийского города Тархун.

Напомним, что с 2011 года в Ливии ведется гражданская война. Она началась после убийства полковника Муаммара Каддафи, который правил государством с 1969 года. Сейчас в стране действуют два "правительства". Одно находится на западе, второе - на востоке под управлением Халифы Хафтара.

Захваченный российский "Панцирь" провезли по улицам Триполи.

Фото и видео: Twitter/Clash Report