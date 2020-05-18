Atlantic Council подтвердил изгнание армии ЛНа с базы Аль-Ватия.

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи. Об этом сообщили представители аналитического центра "Атлантический совет". Специалист Atlantic Council Эмадеддин Бади опубликовал соответствующий пост в собственном аккаунте в Twitter. По данным чиновника, силы Правительства национального согласия смогли выбить Ливийскую национальную армию из столицы Ливии.

На данный момент известно, что ПНС окончательно выгнали ЛНА с территории воздушной базы Аль-Ватия к юго-западу от столицы страны. Данная операция состоялась при поддержке турецких военнослужащих. Напомним, что данный объект считался для армии Хафтара стратегически важным. База использовалась во время операций по взятию столицы.

В Анкаре похвастались уничтожением российского ЗРК "Панцирь-1С" в Ливии.

Видео: Twitter / Emadeddin Badi