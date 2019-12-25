ПНС заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии

Из-за авиаударов по базе погибло или ранено около семи человек из Ливийской национальной армии.

Правительство национального согласия заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии. Об этом через социальные сети рассказали представители пресс-службы операции "Вулкан гнева". Соответствующий пост опубликован в Twitter-аккаунте. По данным чиновников, контроль над объектом установлен у утру 18 мая.

Наши отважные военные установили контроль над военно-воздушной базой аль-Ватыя прокомментировали военные ПНС

Напомним, что аль-Ватыя располагается на западе Ливии, недалеко от территориальной границы с Тунисом. Представитель ПНС Мухаммед Кануну напомнил, что 17 мая силам ПВО удалось нанести пять авиаударов по базе. Военные ликвидировали боевую технику и боеприпасы армии ЛНА Халифы Хафтара. По сведениям ПНС, в ходе атаки ранено или убито не менее семи человек.

Ливийская армия нанесла авиаудар по турецкому штабу.