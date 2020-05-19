Захваченный российский "Панцирь" провезли по улицам Триполи

По столице Ливии демонстративно провели российскую технику.

Захваченный российский "Панцирь-С1" провезли по улицам Триполи. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале WarJournal. По данным журналистов, силы Правительства национального согласия провезли по улицам столицы Ливии самоходный ЗРПК, созданный в России. Ранее техника находилась у военных Ливийской национальной армии. Накануне ПНС изгнала противников из ЛНА с авиабазы Аль-Ватия около Триполи.

Операция по вытеснению военных Халифы Хафтара проведена с участием турецкой стороны. Занятая база имела важное стратегическое значение для ЛНА. Через нее военные организовывали миссии по взятию Триполи.

Напомним, что с 2011 года в Ливии ведется военный конфликт. Он возник после того, как местный правитель Муаммар Каддафи был убит. В стране возникло двоевластие. В восточной части Ливии контроль захватил парламент. Он управляет частью страны из города Тобрук. На западе страны руководство на себя взяло ПНС.

Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии.

Видео: Telegram / WarJournal