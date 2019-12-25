Мария Захарова прокомментировала противостояние ПНС и ЛНА.

В МИД России оценили ситуацию в Ливии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила во время онлайн-конференции для Московского дипломатического клуба о том, что перемирие в стране, объявленное в январе 2020 года, "окончательно сорвано".

Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница пояснила, что на территории страны в полном масштабе возобновились боевые действия. Напомним, что после 2011 года Ливия фактически перестала существовать как единое государство. После убийства лидера Муаммара Каддафи на территории страны работают две администрации: Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия.

Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну.