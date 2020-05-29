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Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

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В ПНС заметили, что бойцам ЧВК Вагнера приходится отступать.

Правительство национального согласия Ливии признало важность вмешательства Турции в войну. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на вице-премьера ПНС Ахмеда Муайтика. 

На сегодняшний день ПНС располагает достаточными техническими ресурсами для защиты Триполи. Наемники ЧВК Вагнера начали нести потери на фронтах

Ахмед Муайтик, вице-премьер ПНС

Чиновник рассказал, что вмешательство в военных конфликт в Ливии сил и техники Анкары заставило наемников из ЧВК Вагнера отступить из зоны боевых действий. В связи с этим военные фельдмаршала Халифы Хафтара "испытывают трудности".

Муайтик заметил, что ранее баланс сил нарушило вмешательство РФ в дела Ливии. Также ситуация ухудшилась верой Запада в то, что власть в стране захватил ЛНА. 

Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель

Теги: ливия, пнс, турция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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