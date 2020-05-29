Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

Правительство национального согласия Ливии признало важность вмешательства Турции в войну. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на вице-премьера ПНС Ахмеда Муайтика.
На сегодняшний день ПНС располагает достаточными техническими ресурсами для защиты Триполи. Наемники ЧВК Вагнера начали нести потери на фронтах
Ахмед Муайтик, вице-премьер ПНС
Чиновник рассказал, что вмешательство в военных конфликт в Ливии сил и техники Анкары заставило наемников из ЧВК Вагнера отступить из зоны боевых действий. В связи с этим военные фельдмаршала Халифы Хафтара "испытывают трудности".
Муайтик заметил, что ранее баланс сил нарушило вмешательство РФ в дела Ливии. Также ситуация ухудшилась верой Запада в то, что власть в стране захватил ЛНА.
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках.
Видео: Telegram / Военный Осведомитель
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