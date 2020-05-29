Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

В ПНС заметили, что бойцам ЧВК Вагнера приходится отступать.

Правительство национального согласия Ливии признало важность вмешательства Турции в войну. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на вице-премьера ПНС Ахмеда Муайтика.

На сегодняшний день ПНС располагает достаточными техническими ресурсами для защиты Триполи. Наемники ЧВК Вагнера начали нести потери на фронтах Ахмед Муайтик, вице-премьер ПНС

Чиновник рассказал, что вмешательство в военных конфликт в Ливии сил и техники Анкары заставило наемников из ЧВК Вагнера отступить из зоны боевых действий. В связи с этим военные фельдмаршала Халифы Хафтара "испытывают трудности".

Муайтик заметил, что ранее баланс сил нарушило вмешательство РФ в дела Ливии. Также ситуация ухудшилась верой Запада в то, что власть в стране захватил ЛНА.

Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель