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Бойцы российской ЧВК начали покидать Ливию

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Наемников заметили на ливийском аэродроме Бани-Валид.

Бойцы российской ЧВК начали покидать Ливию. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Военный Осведомитель". Специалисты рассказали, что наемники из частной военной компании Вагнера прибыли на территорию аэродрома Бани-Валид днем 28 мая.

На запечатленных кадрах видно, что к аэродрому подъезжают загруженные боевой техникой машины. Около самолета замечены бойцы ЧВК. По предположениям очевидцев, солдаты покидают Ливию. На данный момент эксперты не могут ответить на вопрос о том, полностью ли выводятся войска из государства или же это касается только "ротации личного состава".

Напомним, что ранее бойцов ЧВК Вагнера видела около  города Аль-Куруят и вблизи  Бани-Валида. 

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель

Теги: бани-валид, ливия, чвк, чвк вагнера
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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