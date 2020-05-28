Наемников заметили на ливийском аэродроме Бани-Валид.

Бойцы российской ЧВК начали покидать Ливию. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Военный Осведомитель". Специалисты рассказали, что наемники из частной военной компании Вагнера прибыли на территорию аэродрома Бани-Валид днем 28 мая.

На запечатленных кадрах видно, что к аэродрому подъезжают загруженные боевой техникой машины. Около самолета замечены бойцы ЧВК. По предположениям очевидцев, солдаты покидают Ливию. На данный момент эксперты не могут ответить на вопрос о том, полностью ли выводятся войска из государства или же это касается только "ротации личного состава".

Напомним, что ранее бойцов ЧВК Вагнера видела около города Аль-Куруят и вблизи Бани-Валида.

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель