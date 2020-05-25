ПНС не знает, куда направились наемники.

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на сотрудника штаба командования Правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Кунуну. Чиновник рассказал, что представители частного военизированного движения ушли из зоны боевых действий, расположенной на западе страны.

Мухаммед Кунун заметил, что члены ЧВК участвуют в военной конфликте в Ливии на стороне армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Предположительно, бойцы вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид, расположенному на юго-востоке от Триполи. В ПНС не располагают информацией о том, куда наемники направились.

Ранее в ООН заявили, что на территории Ливии может находиться от 800 до 1,2 тысячи бойцов из ЧВК Вагнера.

Видео: YouTube / The Libya Observer