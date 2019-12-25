По данным иностранных специалистов, в ливии работают около 800-1200 наемников из РФ.

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. Об этом рассказали журналисты из AFP. Они ссылаются на информацию из доклада организации, который еще не был опубликован. По сведениям агентства, на стороне маршала Халифы Хафтара в военном конфликте участвуют порядка 800-1200 наемников из России.

Анонимный источник AFP рассказал о том, что российские специалисты в Ливии помогают силам ливийской национальной армии с обслуживанием боевых машин и ремонтом техники, а также принимают участие в операциях. Представитель ЧВК Вагнера часто задействуются в роли наводчиков артиллерии и авиации, снайперов и экспертов по радио-электронной борьбе.

Российские военнослужащие помогли захватить в плен американских наемников.