В ПНС уверены, что наемники применили нервно-паралитический газ.

Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия. Об этом сообщил журналисты из информационного агентства Anadolu. По данным журналистов, глава МВД Правительства национального согласия Фатхи Башага считает, что частная военная компания Вагнер использует во время боевых действий химическое оружие. Речь идет о применении нервно-паралитического газа против сил ПНС на юге Триполи, в районе Салахаддин.

Напомним, что в ПНС полагают, что ЧВК Вагнер воюет на стороне ЛНА за фельдмаршала Халифу Хафтара. Сейчас ПНС активно сотрудничает с Турцией и Великобританией по вопросам безопасности.

Напомним, что ЧВК Вагнера считается российским неофициальным вооруженным формированием, которое оказывает услуги в нескольких африканских странах. Правительства некоторых стран полагают, что наемники ЧВК Вагнера участвуют в конфликте на Донбассе, в Сирии, Судане.

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