Опубликовано видео подлета самолета к фрегату около Триполи.

Греция засекла турецкие F-16 на пути в Ливию. Об этом сообщили пользователи Twitter. В социальных сетях стали распространяться фотографии и видео самолетов, которые участвовали в воздушной операции. Опубликовано видео подлета самолета на низкой высоте к фрегату, который находится на боевом дежурстве около Триполи.

Местные журналисты рассказали, что ВВС Турции нарушили воздушное пространство Греции. После этого Афины направили на перехват иностранных истребителей собственные самолеты. Военные задействовали летающие танкеры KC-135R. Они помогли совершить дозаправку на удалении от своей территории. В небе Греции очевидцы заметили средство дальнего радиолокационного обнаружения E-7T.

Военные аналитики считают, что за последнее время Турция усиливает позиции в Ливии, чтобы максимально оказывать поддержку Правительству национального согласия. Для этого Анкара перебрасывает боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии в Ливию. Там они воюют против Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Хафтаром.

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