Боевики требуют выхода сил Москвы из Ливии.

Террористы поставили российским военным ультиматум. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на информацию от Twitter-аккаунта "Directorate 4". Авторы поста опубликовали фотографии от боевиков, которые призвали военных из РФ "уйти по-хорошему" с занимаемой территории. Если условие не будет выполнено, то для представителей России ситуация может закончиться "полнейшим разгромом". Стоит отметить, что впервые боевики обратились к военным на русском языке, а также на местном языке к армии Ливийской национальной армии.

Местные журналисты рассказали, что листовки с угрозами оказались разбросаны ВВС Правительства национального согласия. На подобные меры боевики пошли после требований Анкары отстранить российских военных из региона. Предположительно послания могут быть направлены в адрес членов ЧВК "Вагнер", которые находятся в Ливии и ведут борьбу против ПНС и Турции.

ЛНА восстановила контроль над позициями в Тархуне.

Фото: Twitter/Directorate 4