Российские военнослужащие помогли захватить в плен американских наемников

СМИ Венесуэлы подозревают, что в операции участвовали российские, китайские или иранские военные.

Российские военнослужащие могли участвовать в захвате в плен американских наемников. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". По данным издания, специалисты провели операцию против представителей из США, которые пытались произвести силовой захват власти на территории Венесуэлы. Предположительно, американские военные оказались захвачены при участии российских силовиков. Сведения появились после того, как стала опубликована информация о нахождении в Венесуэле большой группы российских военнослужащих. Предположительно, там также находятся несколько десятков членов ЧВК "Вагнер".

То, как ловко турецкие военные скрутили колумбийцев и американцев, свидетельствует о том, что операция была проведена очень четко прокомментировали в местных СМИ

Журналисты из Венесуэлы рассказали, что на территории государства могут находиться от 100 до 150 американских военных, а также наемников из соседней страны - Колумбии. На данный момент местные власти смогли задержать уже 30 человек. Журналисты не исключают, что в операциях по захвату задействованы российские военные, так как у местных военных нет опыта руководства подобными мероприятиями. В СМИ не исключили варианта, что к операции также могли привлекаться китайские и иранские специалисты. Они заметили, что официальных заявлений об этом Венесуэлой сделано не было.

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