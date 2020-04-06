Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео. Ролик был снят с борта патрульного корабля Naiguata, который врезался в судно RCGS Resolute под флагом Португалии.
Авария случилась в Карибском море. Известно, что лайнер перевозил богатых путешественников в Антарктиду.
Инцидент произошёл в ночь на 30 марта в 13 милях от острова Исла-ла-Тортуга. Патрульный корабль потребовал от лайнера направится в порт, так как тот нарушил границы. После этого по лайнеру открыли огонь, военное судно пошло на его таран.
Однако патрульный корабль Венесуэлы потонул, а лайнер отделался несколькими царапинами.
Ранее мы сообщали, что Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр.
Видео: Twitter / CNW
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