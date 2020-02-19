Английская De La Rue отказалась выполнять заказ.

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр боливар. Заказ от иностранцев поступил в РФ еще в ноябре 2019 года. Тогда же представители сторон подписали контракт на изготовление денежных средств. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg.

Госзнак РФ создаст купюры с общим номиналом в 142 млн евро. За это власти Каракаса заплатят 7,4 млн долларов. Напомним, что Госзнак также сотрудничает с Сирией, ливаном, Лаосом, Малайзией, Гватемалой и Белоруссией. Венесуэла ранее заказывала печать денег британской компании De La Rue. Однако партнеры отказались от сотрудничества из-за накопленного долга в размере 23 миллионов долларов.

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