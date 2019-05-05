Эксперт: США хочет рассорить Россию и Венесуэлу с помощью нефти

Специалисты предполагают, что Венесуэлу хотят лишить единственного союзника.

В США ввели санкции в отношении швейцарского трейдера "Роснефти" Rosneft Trading, а также вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике российской компании Дидье Касимиро. В США недовольны тем, что организация сотрудничает с Венесуэлой и поддерживает режим Мадуро. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", таким образом Трамп собирается поставить Россию перед выбором: беспрепятственный экспорт нефти или Венесуэла.

В том числе санкции будут распространяться и на партнеров Rosneft Trading, если в течение 90 дней они не прекратят деловые отношения с компанией.

По мнению специалистов, таким образом в США хотят лишить Венесуэлу единственного реального союзника в лице России.

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