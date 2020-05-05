  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:29
47
fvbykov
Код вставки плеера

Трамп заявил, что США не имеют отношения к вторжению в Венесуэлу

0 0

Американский президент ответил на вопрос журналиста на брифинге в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что официальный Вашингтон "не имеет отношения" к событиям, происходящим в Венесуэле. На брифинге в Белом доме глава государства, что власти США "слышали об этом".

Отметим, что накануне корабли Военно-морского флота США "атаковали и захватили" венесуэльское судно. По данным местного СМИ, инцидент произошел в юго-западной части Тихого океана, вблизи территориальных вод Сальвадора. 

Кроме того, власти Венесуэлы сообщили, что задержали двух американских граждан, подозреваемых в попытке вторжения против действующего президента Николаса Мадуро.

Ранее Дональд Трамп озвучил новый прогноз по количеству смертей от коронавирусной инфекции в стране. В конце апреля американский лидер заявил, что США вышли на плато и число летальных исходов не превысит 65 тыс. В своем новом прогнозе Трамп назвал цифры от 75 до 100 тыс. человек. 

Видео: The White House / YouTube

 

Теги: венесуэла, сша, трамп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии