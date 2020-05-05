Трамп заявил, что США не имеют отношения к вторжению в Венесуэлу

Американский президент ответил на вопрос журналиста на брифинге в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что официальный Вашингтон "не имеет отношения" к событиям, происходящим в Венесуэле. На брифинге в Белом доме глава государства, что власти США "слышали об этом".

Отметим, что накануне корабли Военно-морского флота США "атаковали и захватили" венесуэльское судно. По данным местного СМИ, инцидент произошел в юго-западной части Тихого океана, вблизи территориальных вод Сальвадора.

Кроме того, власти Венесуэлы сообщили, что задержали двух американских граждан, подозреваемых в попытке вторжения против действующего президента Николаса Мадуро.

Ранее Дональд Трамп озвучил новый прогноз по количеству смертей от коронавирусной инфекции в стране. В конце апреля американский лидер заявил, что США вышли на плато и число летальных исходов не превысит 65 тыс. В своем новом прогнозе Трамп назвал цифры от 75 до 100 тыс. человек.

Видео: The White House / YouTube