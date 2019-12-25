Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Экипаж корабля находился в международных водах.

Корабли Военно-морского флота США атаковали и захватили венесуэльское судно. Об этом сообщили журналисты издания "El Carabobeno". По данным местного СМИ, инцидент произошел в юго-западной части Тихого океана, вблизи территориальных вод Сальвадора. В прессе рассказали, что захват произошел без видимых причин. По предварительным сведениям от действий американцев могли пострадать двое граждан Венесуэлы.

На данный момент известно, что операция проведена американскими военными в рамках патрулирования международных вод. Специалисты следили за территорией для того, чтобы предотвратить незаконный оборот наркотиков в США. От капитана венесуэльского корабля представители США потребовали остановиться. Экипаж не стал реагировать на запрос Америки. Журналисты считают, что капитан судна отказался подчиняться на законных основаниях, так как находился в международных водах.

Информацию о захвате корабля из Венесуэлы подтвердили в Береговой охране США. Специалисты пояснили, что миссию возглавил USCGC James совместно с USS Tornado.

У 64 членов экипажа USS Kidd выявили коронавирус.



