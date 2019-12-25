У 64 членов экипажа USS Kidd выявили коронавирус

Ранее было известно о 47 зараженных на американском эсминце.

В ВМС США рассказали, что количество зараженных коронавирусом военнослужащих на ракетном эсминце USS Kidd увеличилось до 64 человек. Ранее сообщалось, что положительный тест на инфекцию выявлен только у 47 членов экипажа корабля.

На данный момент корабль находится на военно-морской базе Сан-Диего. Военные медики проверили 63% американцев, находящихся на его борту. Все военнослужащие с симптомами инфекции, а также контактировавшие с ними люди, протестированы на COVID-19.

Напомним, что первые сведения о заболевших на эсминце поступили в пятницу, 26 апреля от официального представителя пентагона Джонатана Хоффмана. Специалист рассказал, что вспышка коронавируса не повлияет на боеготовность корабля.

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