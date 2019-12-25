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Rybka123

Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США

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США занимают первое место как по числу зараженных, так и по количеству умерших. 

Президент США Дональд Трамп озвучил новый прогноз по количеству смертей от коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В конце апреля американский лидер заявил, что США вышли на плато и число летальных исходов не превысит 65 тыс. В своем новом прогнозе Трамп назвал цифры от 75 до 100 тыс. человек. 

Это ужасно. Мы не должны потерять ни одного человека свыше этого количества
Дональд Трамп

По последним данным в США зарегистрировано почти 1,2 млн случаев заражения COVID-19. От болезни скончалось почти 69 тысяч пациентов. Страна занимает первое место как по числу зараженных, так и по количеству умерших. 

Видео: YouTube / The White House, MSNBC, CBS News, NBC News

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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