Наёмники воевали на стороне Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Ливии показали видео эвакуации бойцов ЧВК Вагнера. Его опубликовал постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни.

В ролике запечатлена эвакуация наемников воздушным транспортом с аэродрома около города Бени-Валид, который находится на юго-востоке от Триполи.

Тахер аль-Сонни заявил, что наёмники воевали на стороне Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Дипломат отметил, что в отчётах значится, что это бойца так называемой ЧВК Вагнера.

Ранее мы рассказывали, что около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии.