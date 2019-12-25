В Ливии показали видео эвакуации бойцов ЧВК Вагнера. Его опубликовал постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни.
В ролике запечатлена эвакуация наемников воздушным транспортом с аэродрома около города Бени-Валид, который находится на юго-востоке от Триполи.
Тахер аль-Сонни заявил, что наёмники воевали на стороне Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Дипломат отметил, что в отчётах значится, что это бойца так называемой ЧВК Вагнера.
Ранее мы рассказывали, что около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии.
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