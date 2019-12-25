Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках

В ЛНА прокомментировали информацию о собственном отступлении.

Силы Халифы Хафтара отчитались о 13 сбитых турецких беспилотниках. Об этом сообщили журналисты из AMN со ссылкой на пресс-конференцию, в которой принимал участие генерал-майор Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.

Военнослужащий уточнил, что турецкие дроны ликвидированы благодаря средствам противовоздушной обороны Ливии. Специалист отметил, что армия фельдмаршала Хафтара серьезно продвинулась "в боевом направлении". Сейчас военные восстанавливают полный суверенитет над отдельными регионами страны. По информации от Ахмеда аль-Мисмари, сведения о выводе войск ЛНА не верны.

Напомним, что 25 мая Анкара заявила, что направит на территорию ливии несколько тысяч боевых дронов. Они должны нападать на силы ЛНА.

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии.