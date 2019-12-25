Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара

Турция направит в Ливию собственных наемников.

Реджеп Тайип Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против сил Халифы Хафтара в Ливии. Об этом сообщили журналисты Firat со ссылкой на представителей центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии. По данным специалистов, Анкара направит сражаться против Ливийской национальной армии около 3400 солдат.

На данный момент Турция перебросила в Ливию около 500 военнослужащих. Эрдоган планирует в общей сложности послать на борьбу с ЛНА не менее 3400 наемников. Сейчас они тренируются на территории страны-отправителя.

Напомним, что на сторон Правительства национального согласия Ливии воюют более 10 тысяч наемников. Большая часть боевиков базируется в районе сирийского Идлиба.

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