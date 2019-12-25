Россия и Турция провели в Идлибе шестое патрулирование трассы М-4

О происшествиях во время патрулирования заявлено не было.

Россия и Турция провели в сирийской провинции Идлиб шестое патрулирование стратегически важной трассы М-4. Об этом сообщили представители российского Центра примирения враждующих сторон. Информацию подтвердил в Минобороны Турции.

Военная полиция совместно с иностранными коллегами проконтролировала участок дороги, который соединяет города Алеппо и Латакию. Совместное патрулирование прошло согласно договоренностям, которые заключили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Известно, что со стороны РФ привлекались два БТР-82А, бронеавтомобиль "Тигр". За воздушным пространством наблюдали российские беспилотники.

Напомним, что ранее Россия и Турция патрулировали трассу М4 15 марта, 23 марта, 8 апреля, 15 апреля и 21 апреля.

Российская армия теснит американских военных в Сирии.

Фото:Twitter/T.C. Millî Savunma Bakanlığı