РФ стягивает силы на северо-востоке Сирии.

Российская армия теснит американских военных в Сирии. По данным Al-Masdar News, командование РФ усиливает военную группировку в северо-восточной части Сирии. Усиление связано с тем фактом, что на пути солдат регулярно появляются американские формирования. Журналисты считают, что России приходится вступать в жесткое противостояние войскам США в регионе. В результате обе стороны приняли решение о стягивании новых подразделений на данную территорию.

Известно, что американцы направили военную технику из Ирака в Сирию. Россия занимается укреплением базы, которая располагается в аэропорту Эль-Камышлы. Туда же происходит переброска боевых машин. В последнее на участок прибыли 20 бронемашин и военнослужащие.

Напомним, что обострение противостояния России и США в Сирии началось около двух месяцев назад. Это связано с борьбой военных за контроль над стратегически важными трассами. Недавно американские военные попытались не пропустить патруль РФ у города Таль Тамр. В провинции Хасака ВС США пытался столкнуть технику России с дороги.

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.

Фото и видео: Twitter/Swanky Stas

