Военные проконтролировали ситуацию на участке М4.

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе. Ранее об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Сейчас информацию подтвердили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. По данным чиновников, коллеги совместно проверили участок стратегически важной трассы M4. Дорога связывает города Алеппо и Латакию.

В ЦПВС отметили, что Россия предоставила для патруля два БТР-80 и бронеавтомобиль "Тигр". Воздушное пространство контролировалось беспилотниками.

Напомним, что договоренности о совместном патрулировании участка появились 5 марта. Соглашение состоялось в рамках переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом. По итогам встречи стороны подписали документ. В нем подтверждается приверженность "астанинскому формату".

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе.

Фото:Twitter/T.C. Millî Savunma Bakanlığı

