Конфликт не произошел благодаря вмешательству турецких коллег.

Боевики в Сирии попытались атаковать российский патруль. Об этом сообщили арабские журналисты из Al-Masdar News. Очевидцы рассказали, что террористы пытались остановить военных из РФ. Нападение не произошло, так как к месту событий успел доехать турецкий патруль. В результате конфликт ограничился словесными оскорблениями.

Боевики заявили, что не признают договоренности, которые заключили между собой Владимир путин и Реджеп Тайип Эрдоган в марте 2020 года. Они заметили, что если глава Турции пообещал обеспечить безопасность региона главе РФ, то пусть занимается охраной российского патруля.

В Al-Masdar News заметили, что над регионом патрулирования были замечены российские самолеты. Полет авиации начался сразу после того, как военных из РФ остановили в Идлибе в начале патруля. Среди летательных средств использовались разведывательные беспилотники, которые летали над трассой М4, на участке от шоссе Алеппо до Латакии.

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии.

Фото:Twitter/T.C. Millî Savunma Bakanlığı