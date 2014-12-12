Африканские хулиганы напали на патруль на Муринской дороге

Их задержали.

В Красногвардейском районе Петербурга задержали двух агрессивных хулиганов, нарушавших общественный порядок у жилого комплекса на Муринской дороге. Инцидент произошёл 1 сентября около 17:00. Наряд Росгвардии заметил мужчин, распивавших спиртное в общественном месте, нецензурно выражавшихся и шумевших под окнами жилого дома.

На требования росгвардейцев прекратить нарушать порядок они ответили агрессией. При задержании один из дебоширов распылил газовый баллончик в лицо сотруднику вневедомственной охраны, после чего нанёс ему удар ногой в колено и несколько ударов руками в плечо и голову. Нападавшего и его сообщника задержали и надели на них наручники.

Оба — уроженцы одного из государств Западной Африки, 31 и 33 лет. Их доставили в отдел полиции. Сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы обоих глаз и ушибы.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко обсудил создание катеров с экипажем и БПЛА для охраны акватории.

Фото: Росгвардия