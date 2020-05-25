Американскую колонну не пропустили около Тель-Тамра в провинции Хасеке.

Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Военный обозреватель". По данным ТГ, патруль остановил движение Вооруженных сил США на территории Сирии 24 мая. Инцидент произошел около города Тель-Тамр, расположенного в провинции Хасеке.

Журналисты рассказали о причине остановки американских военных русскими силами. Представители США заранее не согласовали прохождение собственной колонны через данный участок. Они должны были выполнить данный пункт в рамках соглашения, заключенного между Вашингтоном и Москвой. Речь идет о протоколе "деконфликтации в Сирии".

Стоит отметить, что встреча в Тель-Тамре продлилась несколько минут. Российские военные разъяснили американцам причину того, почему они не могут проехать. Патрулю из США пришлось направиться в обратном направлении.

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Видео: Twitter / Last Defender