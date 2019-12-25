Девять российских истребителей могут пополнить авиационные силы ЛНА.

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители. Об этом сообщили журналисты из Al Masdar News. Местные СМИ предположили, что самолеты пополнят ряды Ливийской национальной армии под управлением Халифы Хафтара.

По информации от министра внутренних дел Правительства национального согласия Фатхи Башага, с российской базы Хмеймиме из Сирии в сторону Ливии выдвинулись минимум шесть МиГ-29, два Су-24. Чиновник не знает, какие именно цели поставлены перед пилотами. Он не может с уверенность сказать, что истребители пополнят силы авиации ЛНА.

Напомним, что 21 мая ЛНА заявила о подготовке самого серьезного воздушного налета на силы Турции в Ливии.

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