Сирийские военные не пропустили американскую колонну в Эль-Хасаке

Бронетехнике пришлось разворачиваться и уходить из района.

Солдаты армии Башара Асада преградили путь военнослужащим из США в Сирии. Об этом сообщили журналисты из Twitter-аккаунта Last Defender, а позже - представители агентства SANA. СМИ рассказали, что в течение нескольких часов сирийские силы держали колонну американской бронетехники. Инцидент произошел около блок-поста у города Тель-Тамр провинции Эль-Хасака. Представители США считали, что данная территория на западе страны не будет охраняться. В результате им пришлось развернуть свои боевые машины и покинуть участок.

Напомним, что 14 мая в провинции Хасака жители вышли на улицы, чтобы блокировать проезд американского конвоя. Население вооружилось лопатами. Они не позволили военным проехать. В результате стычки солдат закидали камнями, заставив технику развернуться.

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