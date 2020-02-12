Солдаты США в результате конфликта застрелили подростка в Сирии

Российская сторона заявила, что ей удалось урегулировать конфликт военных и местных жителей.

Колонна ВС США была остановлена сирийцами в провинции Хасеке. Между американцами и сирийцами произошло столкновение, военные США открыли огонь. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.



В результате один местный житель получил ранения, а 14-летний мальчик погиб на месте.



Как уточнил Боренков, конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна американских военных была остановлена подразделением правительственных войск Сирии.



Российские военнослужащие, по словам Боренкова, "предотвратили дальнейшую эскалацию конфликта" и смогли "обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке".



Ранее Россия и Сирия предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Идлибе.



Источник: MILITARY CHANNEL