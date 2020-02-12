В зоне деэскалации растет напряженность из-за террористов.

Россия и Сирия предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Идлибе. За январь в регионе от боевых действий погибли 150 мирных жителей. Они попали в зону обстрела боевиков. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на представителей штабов.

Правительство Сирии и Москва переживают об усилении активности террористов в зоне деэскалации. Деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" срывает усилия двух стран. Россия и Сирия занимаются снижением напряженности в регионе и возвращением беженцев. Армия Сирии захватила большое количество военной техники и оружия боевиков у Идлиба. В документе указано, что это говорит о непрекращающейся поддержке боевиков из-за границы.

В штабах отметили, что действия РФ и Сирии стали ответом на провокации террористов. Последние блокируют выход сирийских граждан через организованные гуманитарные коридоры. Некоторые участки заминированы и перекрыты. Это касается пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо, "Абу-Эд-Духур" в провинции Идлиб и "Хабит" в провинции Хама". В ответ на это правительственная армия предпринимает усилия по защите территории и обеспечении порядка.

Ранее Piter.tv писал о том, что cирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе.

Видео: YouTube/BBC News