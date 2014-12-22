Фейсал Микдад рассказал о проблемах в Идлибе.

МИД Сирии: двух "руководителей ИГ*" ликвидировали на оккупированной Турцией территории. Об этом Фейсал Микдад рассказал участникам международного дискуссионного форума на площадке "Валдай". Чиновник выступил на XI Ближневосточной конференции. По версии иностранца, вооруженные террористические группировки в арабской стране пользуются поддержкой Анкары. В частности, до настоящего момента регион Идлиб остается оккупированным боевиками.

В течение длительного периода террористические организации такие как "ИГ" и "Джебхат-ан-Нусра"* оккупировали довольно значительные территории в нашей стране, пользуясь в этом поддержкой со стороны Турции. Фейсал Микдад, глава МИД Сирии

Напомним, что два лидера боевиков погибли 3 февраля. По официальному заявлению пресс-службы Белого дома указывается, американские Вооруженные силы провели в Сирии успешную контртеррористическую операцию на северо-западе страны. Целью американцев стал главарь ИГ аль-Курейши.

* ИГ и "Джебхат-ан-Нусра" - запрещенные на территории России террористические организации.

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Фото и видео: YouTube / Valdai Club