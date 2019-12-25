Глава МИД Сирии: Дамаск может вскоре признать ДНР и ЛНР

Фейсал Микдад выразил солидарность с Донбасом.

Глава МИД Сирии заявил, что официальные власти страны могут вскоре признать независимость ДНР и ЛНР от Киева. Дамаск готов признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик Донбасса. Такое мнение на международной дискуссионной площадке "Валдай" высказал министра внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад. Мероприятие размещено на YouTube-канале.

Я хотел бы сказать, что, действительно, сейчас в мире происходит очень важное событие. Вчера господин Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирия полностью поддерживает. Фейсал Микдад, глава МИД Сирии

Иностранный гость напомнил, что Сирия имеет долгие отношения с Донецком и Луганском, а также хочет углубить отношения с республиками Донбасса. Журналисты задали дипломату уточняющий вопрос о том, как скоро страна признает независимость ДНР и ЛНР. Микдад ответил, что решение будет принято "как можно раньше". В МИД уверены, что политика Запада должна расцениваться как поддерживающая терроризм. В некоторых случаях страны используют не грубую, а так называемую мягкую силу, чтобы изменить миропорядок на свои условия и господство над народами. Дамаск выразил полную солидарность с ДНР и ЛНР.

Лавров: сообщения США об угрозах атак в городах России не подтвердились.

Фото и видео: YouTube / Valdai Club

