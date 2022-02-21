Лавров: сообщения США об угрозах атак в городах России не подтвердились

По его словам, насколько серьезна такая работа и насколько солидно для госучреждения заниматься подобными вещами, каждому придется судить самостоятельно.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Сирии Фейсалом Микдадом заявил, что посольство США в России распространяет неподтвержденную информацию о возможных терактах в российских городах.

Лавров назвал "невнятными" сообщения о терактах в России. По его словам, насколько серьезна такая работа и насколько солидно для госучреждения заниматься подобными вещами, каждому придется судить самостоятельно.

Напомним, что 20 февраля посольство США в России предупредило американцев об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границы с Украиной. Речь шла о торговых центрах и станциях метро, расположенных в Петербурге и Москве. Позднее в дипмиссии пояснили, что речь шла о сообщениях от российских СМИ.

Ранее мы сообщили, что губернатор Хабаровска Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе.

Видео: МИД России