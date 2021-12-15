Губернатор Хабаровска Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе

Глава Хабаровского края указал на то, что нужно слушать прогнозы Жириновского и тогда в стране будет все хорошо.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского пророком. Это произошло после того, как он предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Дегтярев напомнил, что написал о Жириновском две книги. Он подчеркнул, что видео с его прогнозом можно найти в интернете. Лидер ЛДПР предсказал развитие событий еще перед новым годом. Глава Хабаровского края указал на то, что нужно слушать прогнозы Жириновского и тогда в стране будет все хорошо.

Ранее мы сообщили, что российские пограничники уничтожили пятерых диверсантов, проникших с Украины.

Видео: Instagram/degtyarev_info