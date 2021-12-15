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Губернатор Хабаровска Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе

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Глава Хабаровского края указал на то, что нужно слушать прогнозы Жириновского и тогда в стране будет все хорошо.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского пророком. Это произошло после того, как он предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Дегтярев напомнил, что написал о Жириновском две книги. Он подчеркнул, что видео с его прогнозом можно найти в интернете. Лидер ЛДПР предсказал развитие событий еще перед новым годом. Глава Хабаровского края указал на то, что нужно слушать прогнозы Жириновского и тогда в стране будет все хорошо.

Ранее мы сообщили, что российские пограничники уничтожили пятерых диверсантов, проникших с Украины.

Видео: Instagram/degtyarev_info

Теги: дегтярёв, жириновский, прогоз
Категории: Лента новостей, Новости России,

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